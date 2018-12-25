Milli Savunma Bakanlığı: Netanyahu'nun Türk ordusu aleyhindeki mesnetsiz iftiralarını reddediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekâtlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa’da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır.

Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen; Kıbrıs Barış Harekâtı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında da görüldüğü üzere, en zor harekât ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur.

Örnek olarak; Rakka, Halep, Musul, Guta ile Afrin ve El Bab’ın harekât sonrası fotoğraflarını karşılaştırmak yeterlidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekât alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."