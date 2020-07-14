Millî Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de Türk-Rus ortak devriyesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye yaptığı sırada yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlendi. İki araçta kısmi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı" ifadeleri yer aldı.

Sabah saatlerinde Türkiye ve Rusya’nın ortak devriyesi sırasında İdlib’de bombalı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin şehit olmasının ardından 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov İdlib'de yeniden ateşkes ilan edilmesini içeren mutabakatimzalamıştı.

Söz konusu Moskova Mutabakatı'nda İdlib'de neler yapılacağı şöyle sıralanmıştı:

"1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır."