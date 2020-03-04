Milli Savunma Bakanlığı'ndan ‘sahte’ Hulusi Akar uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Bakan Hulusi Akar adına açılan sahte hesaplarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Bakan Akar'ın kişisel sosyal medya hesabı olmadığı, var olan hesapların sahte olduğu ve itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar adına sahte sosyal hesapları açıldığı ve asılsız paylaşımlar yapıldığı mesajı yayınlandı.