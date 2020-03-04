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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ‘sahte’ Hulusi Akar uyarısı

04 Mart 2020 16:06

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Bakan Hulusi Akar adına açılan sahte hesaplarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Bakan Akar'ın kişisel sosyal medya hesabı olmadığı, var olan hesapların sahte olduğu ve itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

 

Bakan Akar’a ait herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı bulunmadığı ifade edilen mesajda, “‘Hulusi Akar’ ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Sosyal medya üzerinden ‘Hulusi Akar’ adıyla yapılan aramalarda karşınıza Bakan Akar’ın adının ve fotoğraflarının kullanıldığı onlarca sahte hesap çıkıyor. On binlerce kişi tarafından takip edilen bu hesaplardan Akar ve MSB adına paylaşımlar yapılıyor.


Akar adına yapılan aramada çıkan sonuçların bir kısmı.

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