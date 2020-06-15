Millî Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması: 81 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyine başlattığı 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı. 81 hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sabah yaptığı açıklamada Pençe-Kartal Operasyonuna katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti. Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi.