Milli Savunma Bakanlığı'ndan Koronavirüs önlemleri

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ve Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de ikinci Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı salgına karşı aldığı önlemleri açıkladı. Açıklamada, "Tüm askeri birimlerde termal kamera denetimi olacak, sınırdaki personellere virüs koruyucu kıyafet verilecek" denildi. Ayrıca, kışlalarda yemin ve mezuniyet törenlerine misafir alınmayacağı ve gelen er ve erbaşlara da sağlık kontrolü yapılacağı kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında ise "Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, ağır silahların İdlib'deki gözlem noktalarından çekilmeyeceğini kaydetti.