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Millî Savunma Bakanlığı'ndan Dağlık Karabağ açıklaması: Ermenistan, sivilleri hedef almaktadır

30 Eylül 2020 12:11

Millî Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır" ifadeleri yer aldı.

Millî Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."

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