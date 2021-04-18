T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan sivil memur Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

18 Nisan 2021 16:22

Milli Savunma Bakanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi'nin, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

 "Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz"

 

milli savunma bakanlığımsbcovid19koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24