T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'le ilgili doğruluğu şüpheli birtakım açıklamalar yapılmaktadır

"YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"

28 Aralık 2018 17:35

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Münbiç'teki gelişmelere yönelik açıklamasında, "Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli birtakım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" denildi.

Bakanlığın açıklmasında şunlar kaydedildi:

- Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.

ETİKETLER

Milli Savunma BakanlığıMünbiçoperasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24