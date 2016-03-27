Milli Savunma Bakanlığı kadınlar için askerlik sistemi getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığı, askerlik sistemine dair çalışmalarını sürdürürken, zorunlu askerlik uygulamasının devam edip etmeyeceği ve bedelli beklentileri değerlendirildi. MSB ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde yürütülen askerlik sistemi çalışmalarına “kadınlara gönüllü askerlik” de dahil edildi. Kadınlar için getirilmesi öngörülen askerlik sisteminin, gönüllülük esasına göre uygulanması üzerinde duruluyor. Kadınların mevcut sürelerde değil, temel askerlik eğitimini esas alan kısa süreli askerliği, bu esasa göre yapabileceği belirtiliyor.





Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Şubat 2016 tarihli “Zorunlu Askerlik Hizmeti” başlıklı araştırmada uygulama gündeme geldi.Buna göre, Norveç ve İsrail hariç zorunlu askerlik sadece erkekleri kapsıyor. Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Litvanya ve Yunanistan'da kadınlar dilerse gönüllü olarak askerlik yapabiliyor. Norveç, 2015 yılında kadınların askerlik yapmalarını zorunlu hale getirirken, İsrail'de ise kadınlar 2 yıl askerlik yapmak zorunda.



TBMM'nin yaptığı askerlik araştırmasına göre, 1990'lardan bugüne zorunlu askerlik hizmetini devam ettiren ülke sayısı, hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi ülkeler içerisinde oldukça azaldı.



2016 yılı itibariyle zorunlu askerlik, 28 üyeli AB içinde 6 ülkede, 28 üyeli NATO'da ise 5 ülkede uygulanıyor. Avrupa kıtasında, zorunlu askerlik uygulamasının sürdüğü ülkeler arasında en yüksek asker sayısına sahip olan ülkenin, Türkiye olduğu belirtiliyor.