Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'deki çekilme süreci tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Soçi'de varılan mutabakat sonrasında İdlib'de başlayan çekilme sürecinin bugün (10 Ekim 2018) tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı" denildi.

Soçi'de gerçekleştirilen mutabakat kapsamında, coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge'nin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir."