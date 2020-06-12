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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de zırhlı ambulans saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu

12 Haziran 2020 21:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Haziran'da İdlib'deki zırhlı ambulans saldırısında yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da zırhlı ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan askerin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

 

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