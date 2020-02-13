Millî Savunma Bakanlığı, İdlib'de ateşkes sağlamak için asker gönderiyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesin sağlanması için Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgeye ilave birlikler gönderileceğini bildirdi.

Hulusi Akar, "İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Akar, "radikaller dahil ateşkese uymayan herkese karşı güç kullanılacağını" ifade etti.

Millî Savunma Bakanı, "İlân edilen dört ateşkese rağmen rejim havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor" diye konuştu.