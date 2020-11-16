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Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu

16 Kasım 2020 21:12

Hakkari'de yürütülen operasyonda sırasında gerçekleşen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.

Bir askerin şehir olduğunu duyuran Milli Savunma Bakanlığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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