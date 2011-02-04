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Milli Savunma Bakanlığı: Gönderilmeyen belge yok

Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Arınç'a suikast iddialarına ilişkin olarak, gönderilmeyen hiçbir belge olmadığı açıkladı.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılıkça istenilen tüm bilgi ve belgelerin gönderildiğini bildirerek, ''Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde mevcut olup da, devlet sırrı oldukları gerekçesiyle gönderilmeyen hiçbir bilgi veya belge bulunmadığını'' bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında yer alan Arınç'a suikast iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili haberler kapsamında yapılan incelemede, Başsavcılıkça 27 Ocak 2010 ile 10 Mart 2010 tarihleri arasında Bakanlıktan beş ayrı yazı ile talepte bulunulduğunun tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:


''İstenilen tüm bilgi ve belgelerin 11 Şubat 2010 ve 2 Nisan 2010  tarihleri arasında yine beş ayrı yazı ile gönderildiği tespit edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde mevcut olup da, devlet sırrı oldukları gerekçesiyle gönderilmeyen hiçbir bilgi veya belge bulunmamaktadır.''

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