Millî Savunma Bakanlığı duyurdu; asker sevk tarihleri ertelendi

Millî Savunma Bakanlığı, askerleri sağlıklı bir şekilde sevk emek ve hareketliliğin azaltılması gerekçesiyle sevk tarihlerinin ertelendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 ile Mücadele kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip Koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir. Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile Harekâta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır." ifadesini kullandı.