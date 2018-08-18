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Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli askerlik için 357 bin 350 kişi müracatta bulundu

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli olmuştu

18 Ağustos 2018 21:14

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu" ifadelerine yer verildi.

Bunlardan 61 bin 843'ünün paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır."

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