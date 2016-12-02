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Milli Savunma Bakanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Makina ve Kimya'nın başına Milli Savunma Bakanlığı Müşaviri Ahmet Taşkın atandı

02 Aralık 2016 12:26

Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığa bağlı Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Murat Akkaya, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Milli Savunma Bakanlığı Müşaviri Ahmet Taşkın atandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 1. Hukuk Müşaviri Şerife Gençoğlu, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Gençoğlu'nun yerine hukuk müşavirliği görevine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak atandı.

Görevinden alınan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Albay Murat Kayraklık'ın yerine de kurul üyeliğine Mühendis Albay Mustafa Üstün getirildi.

Atama kararlarının tam metni için tıklayın

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Milli Savunma BakanlığıatamalarResmi GazeteyayımlandıAhmet Taşkın

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