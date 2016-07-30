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Milli Savunma Bakanlığı "askerlik kısalacak mı?" sorusunu yanıtladı

Bakanlık, Fikri Işık'ın askerliğin kısalacağına yönelik bir açıklama yapmadığını belirtti

30 Temmuz 2016 19:37

Milli Savunma Bakanlığı, "askerlik süresinin kısalacağına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Bakan Fikri Işık'a dayandırılarak, "askerlik süresinin kısalacağına" yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi. 

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberlerde Sayın Bakan'ın katıldığı televizyon yayınları referans gösterilerek askerliğin kısalacağı bilgisi verilmektedir. Milli Savunma Bakanı Işık, katıldığı canlı yayınlarda askerliğin kısalacağına dair herhangi bir açıklama yapmamış veya askerliğin kısalacağı manasını taşıyan herhangi bir ifadede bulunmamıştır." 

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