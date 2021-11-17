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Millî Savunma Bakanlığı: ABD ile savunma toplantısı olumlu ve yapıcı ortamda geçti

"Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı"

17 Kasım 2021 10:13

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın, ABD'nin başkenti Washington'da olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi. (DHA)

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