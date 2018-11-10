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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 25 ASKER YARALI, 7 ASKER ARANIYOR

ANKARA (DHA) MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı

10 Kasım 2018 00:09

ANKARA (DHA) MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari\'de bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı.

Açıklama şöyle: \"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

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