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Milli Savunma Bakanlığı 24 bin uzman ve sözleşmeli personel alıyor

İşte uzman ve sözleşmeli erbaş alımı için aranan şartlar

03 Mart 2017 20:30

Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. İşte başvuru şartları:

 

Uzman erbaş başvuru şartları

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar)

Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak

 

Sözleşmeli erbaş başvuru şartları

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar)

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar)

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

 

Başvurusu kabul edilen adaylardan istenen belgeler

 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askeri kimlik fotokopisi

Önlisans/lisans diploması

Denklik belgesi

Transkript

Terhis belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Fotoğraf

 

 

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