Milli Savunma Bakanlığı: 2018'de, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) etkisiz hale getirilen teröristler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" dendi.

MSB açıklamasında, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bakanlık yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmanın da sürdüğünü belirterek, "Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" açıklaması yaptı.