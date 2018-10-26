Milli Savunma Bakanlığı: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18-26 Ekim tarihleri arasında yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

\'12 TÖRERİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

Açıklamanın devamında, 18-26 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içinde geçiş güzergâhı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Şırnak, Hakkâri ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir adet RPG-7 R/A, 12 adet piyade tüfeği, 8 adet tabanca, 2 adet makinelı tabanca 1422 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, dokuz kilogram C-4 ve A-4 patlayıcı madde, 16 adet el bombası, iki adet telsiz ele geçirilmiş ve sekiz adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 7 silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir. 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 10.6 kilogram uyuşturucu, 20 litre kaçak akaryakıt, 14 bin 734 paket kaçak sigara, 72 adet muhtelif silah, 15 adet cep telefonu ve 213 adet kaçak küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.\"

\'2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI\'

Fırat Kalkanı Harekâtı\'yla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

\"Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

\'TSK BİRLİKLERİ, GERGİNLİĞİ AZALTMA KONTROL GÜCÜ OLARAK GÖREVDE\'

İdlib Bölgesi\'nde yapılan çalışmalarla ilgili de şu bilgilere yer verildi:

\"İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.\"

\'4 BİN 585 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

20 Ocak 2018\'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ilgili de şu ifadelere yer verildi:

\"12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve 1616 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.\"

\'TSK VE ABD ASKERLERİNDEN 66 BAĞIMSIZ DEVRİYE FAALİYETİ\'

Münbiç Bölgesi ile ilgili de, şu ifadelere yer verildi:

\"Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 26 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 66 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik 09 Ekim 2018 tarihinde başlayan ortak eğitimler devam etmektedir. Söz konusu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetlerinin icrasına başlanacaktır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.\"

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)