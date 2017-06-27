Milli Savunma Bakanı'ndan YAŞ açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hazırlıklar başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, genellikle her yılın ağustos ayında gerçekleştirilen şura toplantısının tarihine ilişkin olarak "Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişimi öncesi her yılın ağustos ayı başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, darbe girişiminin ardından temmuz ayının ortasında, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılmıştı.

İlk defa Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı dışında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli atamalar yapılmış, kararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Temmuz ayının sonunda olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) Yüksek Asker Şura'nın yapısında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle şura üyeleri başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Şuranın yeni yapısıyla ilk toplantısı, yine Çankaya Köşkü'nde, ağustos ayı sonlarında gerçekleştirildi.

Şura kararları, sekreterya görevini devralan Milli Savunma Bakanlığınca açıklandı.

"Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum"

Yüksek Askeri Şuranın bu seneki olağan toplantısına ilişkin çalışmalar başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi.



Bakan Işık, "YAŞ hazırlıklarını hem kuvvet komutanlıklarımızda hem Genelkurmay Başkanlığımızda sürdürüyoruz. Hazırlıklar belli bir olgunluğa geldiğinde Sayın Başbakanımızdan gideceğiz, tarih alacağız. O tarihte de Yüksek Askeri Şurayı yapacağız" diye konuştu.



Toplantının daha önceki yıllarda olduğu gibi yine ağustos ayının başında mı gerçekleştirileceğine yönelik soruya Işık, "Geleneğin dışına çok çıkmayız diye düşünüyorum." yanıtını verdi.