Milli Savunma Bakanı'ndan 'PYD el-Bab'a saldıracak' iddialarına yanıt: Ciddiye almamız mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "PYD'nin muhaliflerin eline geçmesi durumunda El Bab'a saldıracağına" yönelik iddialar hakkında, "Bu noktadaki PYD'nin tehdidini ciddiye almamız hiçbir şekilde mümkün değil. Orada PYD'nin kesinlikle El Bab'a yaklaşmasını istemiyoruz. Kantonları birleştirme hayalinden vazgeçmemeleri durumunda bunun bedelini ağır olarak ödeyecekler" dedi.

Başkent'te Sabancı Bulvarı ile Bağlıca bölgesini zırhlı birlikler arazisi içinden birbirine bağlayacak bulvar için Milli Savunma Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Işık, bakanlıktaki imza töreninde, başkentin her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü belirtti. Bu gelişmeyle sorunların da artığına dikkati çeken Bakan Işık, bunların başında ulaşım ve trafik geldiğini bildirdi.



Ankara'nın nüfus artışından çok daha fazla altyapıya kavuştuğunu vurgulayan Işık, "1983-1988'de öğrenci olarak Ankara'da bulunmuştum. O dönemin trafik keşmekeşini bilen biri olarak nüfusun bu kadar artmasına rağmen gerçekten Ankara'da aynı oranda artmayan bir trafik yüküyle karşı karşıyayız." diye konuştu.



Başarılı çalışmalarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i tebrik eden Işık, Ankaralı'nın hayatını kolaylaştıracak tedbirlerin alınması konusunda kendilerinin de yardımcı olduğunu aktardı.



Bakın Işık, bu kapsamda Sabancı Bulvarı'nın Bağlıca Bulvarı'na bağlanmasına yönelik talebin önceden beri dile getirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle Etimesgut'taki zırhlı birliklerin taşınmasından hemen sonra, durumu tekrar değerlendirdik. Hızlı bir şekilde Ankaralıların ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin bu talebine olumlu cevap vererek bu konudaki protokolü hazır hale getirdik. Sonuçta bu araziler milletin arazisi. Milletin ortak kullanımı için, ortak ihtiyaçları için ve askeri gereklilikler de göz önünde bulundurularak bu ihtiyaç duyulan arazileri veriyoruz. Bundan sonra da askeri gereklilikleri özellikle dikkate alarak bu tip talepleri yerine getireceğiz. Önemli olan Ankaralıların daha rahat ulaşım sağlamaları ve ulaşım açısından gerekli altyapının yapılabilmesi için bu alanlarda gerekli tahsisi yapmak. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar bu bulvarlar birleştirilince eminim ki bizim o bölgedeki trafiğimizde ciddi bir rahatlama olacak."



Işık, "Bunlardan biri, Ankara ve İstanbul içindeki zırhlı birliklerin İstanbul ve Ankara dışına taşınmasını sağlamaktı. Bugün itibarıyla bu taşınma tamamen gerçekleşmiş durumda. Şu anda İstanbul'daki, Ankara'daki birliklerimiz de yeni yerlerine intikal ettiler. Hatta Çankırı'ya gönderdiğimiz birliklerimiz, Silopi sınırında konuşlanmış durumdalar." ifadesini kullandı.

