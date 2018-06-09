Milli Savunma Bakanı'ndan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli , NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikkli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD birlikleri birlikte yapacak" dedi.

Toplantı kapsamında geldiği NATO Karargâhı'nda bazı ikili görüşmelerde bulunduğunu belirten Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya geldiğini anımsattı. Mattis ile görüşmesinde birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Canikli, "Özellikle Münbiç'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.

S-400 hava savunma sistemlerinin temini nedeniyle F-35 savaş uçaklarının tesliminin geciktirilmesine yönelik bir hassasiyetin oluşmaması gerektiğini dile getiren Canikli, "Biz bir gecikme beklemiyoruz. Çünkü Menbic'te başlayan yeni bir ilişki hattı açılmış durumda. Bunun ilerleyerek, genişleyerek başka alanlarda da uygulanmasını talep ediyoruz" görüşünü ifade etti.