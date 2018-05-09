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Milli Savunma Bakanı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Erdoğan, "başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" demişti

09 Mayıs 2018 17:01

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki sorusuna yanıt verdi. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna, “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.

Canikli'nin bu sözleri Erdoğan'ın seçim santajı gibi açıklamasını akıllara getirdi. Erdoğan, "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" demişti.

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