Milli Savunma Bakanı’ndan ‘bedelli askerlik’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şu anda terörle mücadele sürüyor, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekâtı yapılıyor. Böyle bir durumda bedelli gündemimizde yok" dedi.

TGRT’de konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Işık, “2 milyon 800 bin kişinin meşru sebeplerden dolayı askerliğini tecil ettirdiğini kamuoyu biliyor zannediyorum. Bakaya sayısı da 450 bin civarında. Bu durumdakilerin vatani görevlerini yerine getirmeleri önemli. Şu anda terörle mücadele sürüyor, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekâtı yapılıyor. Böyle bir durumda bedelli gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.