Milli Savunma Bakanı'ndan 'bedelli askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP'li Ömer Fethi Gürer'in sorusu üzerine, bedelli askerlik veya askerlik hizmet süresinin kısaltılmasına ilişkin yürütülen bir çalışma olmadığını bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili ve Kit Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, bedelli askerlik ve askerlik süresine ilişkin tartışmaları TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gürer'den Bakan Işık'a sorular

CHP'li Gürer, Bakan Işık'tan şu sorularına yanıt istedi: "Askerlik görevi geldiği halde askerlik için başvurmayan kaç kişi vardır? Bakaya ve tescil uygulanan 2014, 2015, 2016 yıllarında kişi sayısı nedir? Askerlik süreci gelip de bakaya kaldıktan sonra okul kaydı yaptıranlardan askerlikleri ertelenmeyen var mıdır?

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevli olanlar için bağlı bulundukları kurumların talebi ile Millî Savunma Bakanlığı'nca tespit edilecek süreler kadar tehir edilebilmekte midir? Bu uygulamadan yararlanan ve 2014, 2015, 2016 yıllarında tehir ettiren var mıdır? Varsa kurumları hangisidir? Bedelli askerlik ya da kısa dönem askerlik ile ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır?"

Işık: Öğrenciliği nedeniyle erteleme yapılmadı

CHP'li Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Işık, 1111 sayılı Askerli Kanunu'nun 35'inci maddesi gereğince; yoklama kaçağı ve bakaya kaldıktan sonra öğrenciliği nedeniyle hiçbir yükümlünün ertelemesinin yapılmadığını kaydetti.

Işık, "Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların ertelemeleri, ilgili kurumların teklifi üzerine kayıtlı bulundukları askerlik şubeleri tarafından gerçekleştirilmekte ve asaletleri tasdik edilinceye kadar yapılabilmektedir" dedi. Işık, bu kapsamda; 2014 yılında 671, 2015 yılında 1005 ve 2016 yılında 329 kişinin ertelemesi yapıldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Işık, askerlik süresine ilişkin de, "Bedelli askerlik veya askerlik hizmet süresinin kısaltılması ile ilgili Bakanlığımız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.