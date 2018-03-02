Milli Savunma Bakanı'dan Afrin harekâtı açıklaması: 41'i TSK mensubu, toplam 157 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvetteleri'nin (TSK) Suriye'bib kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana "41'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116'sı ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonunda yaşamını yitiren TSK ve ÖSO mensuplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı’nın mezuniyet törenine katılan Canikli, şunları söyledi:

“615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir.”