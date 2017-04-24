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Milli Savunma Bakanı: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor

"Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız"

24 Nisan 2017 11:55

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Türkiye'nin emrivakiye boyun eğmeyeceğini, başta Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." dedi.

Bakan  Işık, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin soruyu, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." şeklinde yanıtladı.

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