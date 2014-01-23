Milli Savunma Bakanılığı bedelli askerlikte kapıyı yeniden açıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik konusuna nokta koymadı. TBMM’ye yeni bir torba düzenlemesi geleceğini açıklayan Yılmaz, o süreçte Genelkurmay’ın değerlendirilmesinin alınacağına dikkat çekti.

Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemenin komisyon görüşmesinde CHP İzmir Milletvekili MustafaMoroğlu, bedelli askerlikle ilgili bir önerge verdi. AKP’lilerin oylarıyla önerge reddedildi. Bakan Yılmaz, önergeden sonra konuya yaklaşımını şöyle açıkladı. “ Toplumda karşılığı var. Bir öncekinde 100 bin dedik, 70 bin başvurdu. Bize göre, hedefimize ulaştık. Böyle bir talep var, sizlere de sms gelir, twitter gelir. Karakoldaki askeri genelkurmay başkanı bilir. Eli taşın altında olanların bilmesi gerekir. Bir torba daha gelecek, o zamana kadar genelkurmayın değerlendirmesini alırız. Nİsan ayında geldiğinde tekrar değerlendirelim.