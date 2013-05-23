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Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Askerliği kısaltma çalışması yok

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, zorunlu askerlik hizmeti süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi

23 Mayıs 2013 19:03

Askerlik süresinin kısaltılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,  "Şu an gündemimizde askerliği kısaltma çalışması yok. Ancak ileride çözüm süreci nasıl gidecek, ülkede huzur, esenlik nasıl olacak gidişata bakılır, her şey çok yolunda gidiyorsa onun üzerine ülkemiz için en doğrusu ne ise o çalışma yapılıp milletimize sunulur."

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin askerlik süresiyle ilgili sorularını yanıtladı.

İsmet Yılmaz, zorunlu askerlik hizmetinin kısaltılmasının şu an için söz konusu olmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, şunları kaydetti:

“Hükümetimizin böyle bir çalışması bugün için yok. Bu aynı Adalet Bakanlığı'nın affına benzer, Adalet Bakanı 'Af yapıyorum' diye söylemez. 'Af yapıyorum' diye söylerse o zaman o süre için suçu teşvik etmiş gibi olur. Af düşünüldüğü an gerçekleştirilir.

Şu an gündemimizde askerliği kısaltma çalışması yok. Ancak ileride çözüm süreci nasıl gidecek, ülkede huzur, esenlik nasıl olacak gidişata bakılır, her şey çok yolunda gidiyorsa onun üzerine ülkemiz için en doğrusu ne ise o çalışma yapılıp milletimize sunulur."

 

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