Milli Savunma Bakanı: Yeni hükümeti kurma sorumluluğu AK Parti'ye aittir

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yeni hükümeti kurma sorumluluğunun AKP'de olduğunu belirterek, "Çok samimi olarak bütün partilerle görüşeceğiz ve bu aziz millet hangi partiyle koalisyon yapmamızı isterse de o koalisyon için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Sivas'ın Şarkışla ve Gemerek ilçelerindeki başkanlıklarını ziyaret eden Yılmaz, AKP'nin aldığı yüzde 41 oy oranının, CHP ve MHP'nin toplamı kadar olduğunu söyledi. İki partinin milletvekili sayısının AKP'nin gerisinde olduğunu belirten Yılmaz, seçimin kazananının CHP veya MHP olmadığını ifade etti.

AKP'nin tek başına iktidar olmasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, 'Yüzde 41 oy vererek yine hükümeti kurma sorumluluğunu birinci dereceden sana verdim' dedi. Geri kalanların ancak üçü bir araya gelirse hükümet olabilir. AK Parti her bir partiyle ayrı ayrı bir araya geldiğinde bir koalisyon ortaya çıkıyor. Diğer partiler öyle değil, ikisinin bir araya gelmesi koalisyon çıkarmaya yetmiyor, mutlaka bir başka üçüncü partiyi de almak durumundalar. Dolayısıyla da yeni hükümeti kurma sorumluluğu AK Parti'ye aittir. Çok samimi olarak bütün partilerle görüşeceğiz ve bu aziz millet hangi partiyle koalisyon yapmamızı isterse de o koalisyon için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu millete hizmet etmek asli vazifemiz ama diyelim ki 3 parti de 'sizinle koalisyon kurmuyoruz' derse, bütün bu bizim iyi niyetimize rağmen o zaman da bu aziz millete diyeceğiz ki 'bu düğümü siz attınız, bize hükümeti kurma yükümlülüğü verdiniz ama diğerleri küstüm oynamıyorum derse' o zaman size yine gelip diyeceğiz ki 'bu düğümü de siz çözün' diyeceğiz."