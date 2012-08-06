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Milli Savunma Bakanı: Terörle mücadele çok iyi gidiyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Düzce Valiliği’nden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

06 Ağustos 2012 22:16

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin terörle mücadelede zerre kadar taviz vermeyeceğini söyleyerek, "Hem hükümetimiz, hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem de emniyet güçlerimiz tarihinde olmadığı kadar güçbirliği ve diyalog içinde. Bu güçbirliği ve diyalogla terör örgütlerinin ifadesiyle 30 yıldır vermediği kayıpları vermiştir. Mücadele çok iyi gidiyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde şehit askerin cenazesine katıldıktan sonra Ankara’ya giderken Düzce’ye gelerek Vali Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. İsmet Yılmaz, Düzce Valiliği’nden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Terörle mücadelenin çok iyi gittiğini ifade eden İsmet Yılmaz, "Hem hükümetimiz, hem silahlı kuvvetlerimiz, hem de emniyet güçlerimiz tarihinde olmadığı kadar güçbirliği ve diyalog içinde. Bu güçbirliği ve diyalogla, terör örgütlerinin ifadesiyle 30 yıldır vermediği kayıpları vermiştir. Mücadele çok iyi gidiyor. Tabi bu arada şehitlerimizde oluyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit ailelerimize ve yakınlarına Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelede zerre kadar taviz vermeyeceğini açıklayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terörle uğraşanların da bu yolda alacakları hiçbir mesafe yoktur. Türkiye’de herkes demokratik yoldan her istediğini söyleyebilir. Bunu da dile getirebilir. Hangi şeyi söyleyemiyor ki silahla söyleme gereğini hissediyor. Bunu düşünenler varsa bunun sağlıklı ve doğru bir yol olmadığını söyleyebiliriz. Güneydoğu’ya en çok zararı veren ve en çok insan ölümlerine sebep olan terör örgütüdür. İnşallah Güneydoğu’daki insanlarımız da, hem oranın gelişmesine, hem de insan kaybına neden olan bu terör örgütünü lanetleyeceklerdir diye düşünüyorum. Birlik olursak Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

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