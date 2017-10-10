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Milli Savunma Bakanı: Tehdit ortadan kalkana kadar Suriye'de olmamız gerekiyor

TSK'nın İdlib'e intikali 8 Ekim 2017'de başlamıştı

10 Ekim 2017 16:24

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki çatışmasız alan olarak belirlenen bölgeye intikaline ilişkin, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor" dedi.

"Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli" diyen Canikli, "Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" diye konuştu.

Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gece geldiği Gürcistan'ın Batum kentinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlk ziyaretini, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kentte kurulan Türk Okuluna yapan Canikli'yi, buraya gelişinde Müdür Necmettin İnce, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Müdürden okula ilişkin bilgi alan Canikli, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Canikli, 6. sınıf öğrencisinin 'Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması kapsamında TSK'nın İdlib'e yönelik keşif görevine' ilişkin sorusu üzerine, "Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar, biz de onlara destek veriyoruz" diye konuştu.

 

"Allah bilir"

 

Aynı öğrencinin 'operasyonun ne zaman biteceğine' yönelik sorusuna da Canikli, "Allah bilir. Ne zaman tehdit ortadan kalkarsa. Yani Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

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