Milli Savunma Bakanı: Suriye'de piyade kullanmamıza gerek yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'ye yönelik Fırat Kalkanı Herakâtı'nda "TSK, IŞİD'le savaşması için Suriye'ye piyade yollayacak" iddiasına ilişkin "Suriye'de piyade kullanmamıza gerek yok" dedi.

"Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız harekat planlarını en hızlı şekilde yapıyor" diyen Işık "Bana gelen bilgi, kendi piyadelerimizi kullanmamıza ihtiyaç olmadığı yönünde" değerlendirmisini yaptı.

Savunma Bakanı, Suriye'de ÖSO'ya her türlü desteğin verileceğini de söyledi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan Suriye’nin El Bab kentine inmek için özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara Kuvvetleri’ne bağlı değişik muharip piyade sınıflarının da Suriye içine gireceği iddia edilmişti.