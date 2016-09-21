T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı: Suriye'de piyade kullanmamıza gerek yok

"ÖSO'ya her türlü desteği vereceğiz"

21 Eylül 2016 15:32

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'ye yönelik Fırat Kalkanı Herakâtı'nda "TSK, IŞİD'le savaşması için Suriye'ye piyade yollayacak" iddiasına ilişkin "Suriye'de piyade kullanmamıza gerek yok" dedi.

"Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız harekat planlarını en hızlı şekilde yapıyor" diyen Işık "Bana gelen bilgi, kendi piyadelerimizi kullanmamıza ihtiyaç olmadığı yönünde" değerlendirmisini yaptı.

Savunma Bakanı, Suriye'de ÖSO'ya her türlü desteğin verileceğini de söyledi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan Suriye’nin El Bab kentine inmek için özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara Kuvvetleri’ne bağlı değişik muharip piyade sınıflarının da Suriye içine gireceği iddia edilmişti.

 

ETİKETLER

Milli Savunma BakanıFikri IşıkSuriyeFırat Kalkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24