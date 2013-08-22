Milli Savunma Bakanı: Son 1.5 yılda kışlada ölen asker sayısı 166

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Malatya Miletvekili Veli Ağbaba'nın kışladaki asker ölümlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Yılmaz, 01 Ocak 2012-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında intihardan dolayı 108, silah kazasından 40, iş kazası 1, düşme, kavga zehirlenme, suda boğulma gibi nedenlerle 17 olmak üzere toplamda 166 askerin vefat ettiğini bildirdi. Böylelikle son bir buçuk yılda kışlada ölen asker sayısı 166 oldu.

Ağbaba: 2013'in ilk sekiz ayında 39 intihar var

CHP'li Ağbaba, “2002-2012 yılları arasında toplam intihar eden asker sayısı 934 idi, 2012 yılında 69 erbaş/er, Ocak-Temmuz 2013 ayları arasında ise 39 erbaş/er intihar etmiş. Vatani hizmetlerini yapmak üzere askerde bulunan gencecik insanların can güvenliğinden devlet sorumludur. İntihar vakaları mutlaka araştırılmalıdır.” dedi. Malatyalı Er Eren Özel’in durumunda olduğu gibi asker ölümlerinin sürekli üstünün örtülmeye çalışıldığını hatırlatan Ağbaba, “Önce intihar ettiği söylenenlerin sonrasında diğer askerler tarafından vurulduğu ortaya çıkıyor. Bu gibi durumların mutlaka üstüne gidilmeli, vicdanları yaralayan çarpıtılmış yalan açıklamalar yapılmamalı" dedi.

1,5 yıl içerisinde farklı nedenlerle 166 askerin öldüğünün altını çizen Ağbaba, “2013 yılının ilk sekiz ayında 39 erbaş/er intihar etmiş, umarım yılsonuna kadar bu rakam artış göstermez. Kışlalardaki askerlerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının güvence altına alınması yönünde Bakanlık daha etkili yöntemler geliştirmeli, ölüm vakalarının üstü "intihar etti" söylemiyle örtülmeye çalışılmamalı ve daha derinlikli soruşturmalar yapılmalıdır” dedi.