Milli Savunma Bakanı: Sincar'ın ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sincar'a yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan hava harekâtıyla ilgili olarak " Herkes şunu iyi bilmelidir ki PKK terör örgütüne ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar'da yeni bir üs kurmaları imkanı tanınmayacaktır." dedi.

"23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terörle mücadele tarihinin en önemli rakamıdır." diyen Işık "Sincar ve Karaçok operasyonu terör örgütüne yapılmış operasyondur. Bu konuda arzumuz uluslararası işbirliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde işbirliğine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.