Milli Savunma Bakanı: Profesyonel askerliği düşünmek zorunda kalabiliriz

Sivas ziyaretinde Türkiye Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Zeki Ekici'yi ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik ve sözleşmeli askerlikle ilgili açıklamalar yaptı.

4 yılda 2 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldığını ve askerlik süresinin de kısaltıldığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Hollanda ile Almanya zorunlu askerliği kaldırdı. Almanya'nın İçişleri Bakanı 'Sayın bakanım zorunluğu askerliği askıya aldık. Nüfus artış hızı yok. Genç nüfus yok, askere çağırıyoruz, kimse gelmiyor. İhtiyacı karşılayacak kadar genç insan bulamazsanız mecbursunuz siz de sözleşmeli askerliğe geçersiniz' diyor. İstiyoruz ki Türkiye o duruma geçmesin ama gidişat odur.

"Nüfus artış hızı belli bir orana gelmezse, nüfus yaşlanırsa? Şu anda 400 bin Mehmetçiğimiz geliyor, subaylar, astsubaylar hariç, zorunlu askerlik kapsamında gelenler. Eğer yarın 400 bin ihtiyaç olur, çağırdığında 400 bin değil, 100 bin gelirse o zaman siz de bu zorunlu askerliği değil, sözleşmeli askerliği veya tam profesyonel askerliği düşünmek zorunda kalırsınız. Ama inşallah, Türkiye o döneme gitmez diye düşünüyoruz."