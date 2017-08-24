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Dünya

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Kiev ziyareti

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle gerçekleştirdiği Kiev ziyareti fotoğrafları Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı

24 Ağustos 2017 20:30

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle gerçekleştirdiği Kiev ziyareti fotoğrafları Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

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