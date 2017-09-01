T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bayram namazını görmeç üs bölgesi'nde kıldı

ŞIRNAK (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, arife günü Şırnak'ta 23

01 Eylül 2017 11:03

ŞIRNAK (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, arife günü Şırnak\'ta 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Havaalanında Şırnak\'lı çocukların karşıladığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tören kıtası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Canikli daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı\'dan birifing aldı. Geceyi 23. Jandarma Tümen Tugayı\'nda geçiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Görmeç Üs Bölgesi\'nde er ve erbaşlarla bayram namazı kılıp, kahvaltı yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin CanikliJandarma Sınır Tümen KomutanlığıHavaalanındaMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliBakan CanikliJandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli TarakcıGeceyiJandarma Tümen TugayıMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24