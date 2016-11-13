Milli Savunma Bakanı: Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kuleli Askeri Lisesi’nin Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edildiğini söyledi. 'FETÖ’nün sağlık sebebiyle uzaklaştırdığı iddia edilen askerlere dönüş yolu açtıklarını belirten Bakan Işık, pilot eksikliğiyle ilgili de “Acil durumda uçacak pilotlarımız var. Zafiyet yok ama eksiğimiz var” dedi. "Geçmişte Milli Savunma Bakanlığı görüntüde vardı" diyen Işık, "Biraz Genelkurmay’ın sekreteryası gibiydi. 15 Temmuz’dan sonraki düzenlemelerle yeniden bir bakanlık kuruyoruz" ifadesini kullandı.

Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Işık, özetle şu mesajları verdi:

“Kuleli şu anda geçici olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğü’ne tahsis edildi. Liselerin eğitim amaçlı kullanılması bizim genel prensibimiz. Geçmişte Milli Savunma Bakanlığı görüntüde vardı, biraz Genelkurmay’ın sekreteryası gibiydi. 15 Temmuz’dan sonraki düzenlemelerle yeniden bir bakanlık kuruyoruz. Bakanlıkta genelde yüzde 60’ı sivil, yüzde 40’ı asker oluyor. Eski sistemde 6’ya 600 falandı. Katı komuta kontrol yapısını dünyada sürdüren tek ordu Türk ordusu. Öyle noktaya gelmiş ki asker asli işinin dışında o kadar yükle yüklenmiş ki bu, çok ciddi kurumsal zaafı getirdi.

Bir Genelkurmay düşünün... 358 general ve amiral var. Bunun 150’den fazlası darbeye teşebbüs ediyor ve o Genelkurmay bunun farkına varamıyor. Bu kurumsal bir zaaftır. Bu ne Hulusi Paşa’nın, ne Necdet Paşa’nın ne İlker Paşa’nın ne Yaşar Paşa’nın ne Hilmi Paşa’nın şeyi değil bireysel olarak. Hata yaptı, yanlış yaptı oldu diyebileceğimiz bir şey değil, bu sistemik bir zaaf. Sonuçta aşırı yükle yüklenmiş bir Genelkurmay düşünün. Bu katı emir komutanın getirdiği şey var. Her şey komutana sorulacak. FETÖ’nün TSK’ya bu kadar sızmasının sebeplerinden biri buradaki kurumsal zafiyettir.

"Katılık, körlük oluşturuyor"

Katı emir komuta zinciri körlük oluşturuyor. Bu ordu bizim ordumuz. Bir savaşta ülkeyi savunacak bu ordu. Her türlü polemiği yaparsın ama asker üzerinden polemik yapılmaz. Sistemde ciddi zaaflar var. Şu anda pilot açısından zafiyetimiz yok, acil durumlarla ilgili uçacak pilotumuz var. Ama standart dediğimiz her koltuk için yaklaşık 2 pilotun olması gerekiyor. O 2 pilot sayısında değiliz, 1’in biraz altındayız. Bir zaaf yok ama eksiğimiz var mı, var. TSK’dan başka sebeplerle ayrılanların geri dönüşüne çalışıyoruz. Bütün bunları birleştiriyoruz. Mühendislik fakültelerinden mezun olanlardan da pilot alıp filoya koyacağız.

"Rakka'da ciddi fark var"

Rakka konusunda ilk bakan olduğum zaman Amerikan Savunma Bakanı ile yaptığım görüşmeyle son görüşmede ciddi farklar var. Son üç görüşmemizde ‘Sizi anlıyoruz, hassasiyetinizi biliyoruz, biz PYD ile değil SDG ile çalışıyoruz’ diyorlar. Tavırda yumuşama olduğu net. Amerikan yönetimi dikkatli şekilde PYD ifadesini kullanmamaya çalışıyor. Son dönemde biz Türkiye’yi kale almamakla yanlış yapıyoruz kanaati güçlendi. Fırat Kalkanı güçlü bir alternatifin olduğunu gösterdi. Eğer siz PYD ile çalışmaktan vazgeçerseniz Türkiye olarak Rakka harekâtında o bölgenin yerli unsurlarıyla yapılması için her türlü desteği veririz. ABD, Türkiye’nin bu konudaki tezlerine 3-4 ay öncesine göre daha yakın. Amerika’ya net olarak söylüyoruz hiç eğip bükmüyoruz. Bırak PYD ile o bölgede şey yapmayı biz sana gerekli kuvveti hazırlarız. Rakka’da şu anda izolasyon aşaması var, operasyon başlamış değil.

(İncirlik kulanılır mı?) Eğer Türkiye’nin tezleri kabul görürse o zaman kullanılmaması için sebep yok. Bizim asıl şeyimiz PYD’nin bir alan kazanması ve ‘Burayı DEAŞ’tan ben kurtardım burada benim hakkım var’ deyip bir genişlemeye gitmesi. Türkiye buna kesinlikle müsaade etmeyecek. Alanda durum ne derseniz herkesin bir hesabı var. Orada her şey Türkiye’nin yüzde 100 istediği şekilde gelişmeyecek.”

"Sağlık gerekçesiyle atılanlara dönüş yolu"

‘Sen pilot olamazsın’ diye sağlıktan elemişler, mobbing yapmışlar. Şu anda başvuran 300 tane. Sağlıkta çok elemişler. Şimdi biz yeni komisyon kurup Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay’la bir Muayene Komisyonu kurduk. Muayene Komisyonu ordudan sağlık sebebiyle ayrılanların tekrar sağlık kontrollerini yapacak. Hiçbir probleminiz yok sizin ama orada FETÖ’cü doktor bir şey yazıyor oraya sizi gönderiyor. Niye? Kendi adamını yerleştirecek. Bu adamların 1970’lerden beri böyle adım adım geldikleri nokta. FETÖ’cülerin mobbingi ile ordudan ayrılanlar var. Kendi adamını getirmek için tutuyor buna mobbing uyguluyor. Onlar geriye dönmeye başladılar.

Bizim şu anda subay ihtiyacımızdan dolayı Kara Kuvvetler’ine 600 subay, 200 astsubaylıktan subaylığa geçiş yoluyla subay alacağız. Deniz Kuvvetleri’nde 146 subay, Hava Kuvvetleri’ne 376 subay alacağız. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 700 tane alım için duyuruya çıktık. Şu ana kadar 16 bin 933 başvuru olmuş. Ordudan ayrılandan daha fazla alıma gidiyoruz. Personel istihbaratına, güvenlik soruşturmalarına yönelik yeni bir birim oluşturacağız. Sadece TSK personelinin güvenlik soruşturmalarıyla ilgili bir birim oluşacak. TSK personeli dışında bir yetkisi de görevi de olmayacak. Yeni istihbarat yapılanmasında teknik çalışmalar sürdürülüyor.