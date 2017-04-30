T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı: Kendi uçağımızı yapmakla ilgili programımızı başlattık

"Kendi uçağımızın kritik parçalarını da kendimiz üretmek durumundayız"

30 Nisan 2017 23:53

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin kendi uçağını yapmakla ilgili program başlattığını söyledi. Çelik, "Ama kendi uçağımızın kritik parçalarını da kendimiz üretmek durumundayız. Bunun için 'Milli Uçak Motoru' çalışmasını da paralelinde başlattık” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Kocaeli Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Savunma Sanayi Çalışmaları Toplantısı”nda konuşan Işık, devamında şunları söyledi:

“Artık uçağı yaptık, tamam da motorunu vermezlerse neyle uçuracağız, diye bir endişemiz kalmamalı. Bunun için bu programı da başlattık. Bununla ilgili her gün yeni bir adımı atıyoruz. Önemli atılımları yapıyoruz. Milli dedektör şirketimizi yakında kurduk şu anda, faaliyete geçireceğiz ve artık çok kritik parçaları katma değerin en yüksek olduğu o kritik parçaları kendi mühendislerimiz ve imkanlarımızla önümüzdeki süreçte tamamen yerli olarak üretmiş olacağız. Şu anda Türkiye, 'Artık şu silahı yaptım, bu silahı yaptım.' noktasında 'Şu silah sistemlerini yaptım, şu silah sistemlerinin en kritik, temininde problem olması durumunda en kritik parçalarını yaptım.' deme noktasında. Bu Türkiye'nin öz güveninin sahaya yansımasıdır. Bu noktada çok yetenekli ve kaliteli mühendislerimiz var."

ETİKETLER

Fikri Işıkuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24