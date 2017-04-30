Milli Savunma Bakanı: Kendi uçağımızı yapmakla ilgili programımızı başlattık

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin kendi uçağını yapmakla ilgili program başlattığını söyledi. Çelik, "Ama kendi uçağımızın kritik parçalarını da kendimiz üretmek durumundayız. Bunun için 'Milli Uçak Motoru' çalışmasını da paralelinde başlattık” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Kocaeli Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Savunma Sanayi Çalışmaları Toplantısı”nda konuşan Işık, devamında şunları söyledi:

“Artık uçağı yaptık, tamam da motorunu vermezlerse neyle uçuracağız, diye bir endişemiz kalmamalı. Bunun için bu programı da başlattık. Bununla ilgili her gün yeni bir adımı atıyoruz. Önemli atılımları yapıyoruz. Milli dedektör şirketimizi yakında kurduk şu anda, faaliyete geçireceğiz ve artık çok kritik parçaları katma değerin en yüksek olduğu o kritik parçaları kendi mühendislerimiz ve imkanlarımızla önümüzdeki süreçte tamamen yerli olarak üretmiş olacağız. Şu anda Türkiye, 'Artık şu silahı yaptım, bu silahı yaptım.' noktasında 'Şu silah sistemlerini yaptım, şu silah sistemlerinin en kritik, temininde problem olması durumunda en kritik parçalarını yaptım.' deme noktasında. Bu Türkiye'nin öz güveninin sahaya yansımasıdır. Bu noktada çok yetenekli ve kaliteli mühendislerimiz var."