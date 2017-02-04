Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunan mevkidaşına tepki: Söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatif

Genekurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak krizinin yıl dönümünde bölgeye gerçekleştirmesiyle başlayan kriz tırmanıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. " dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de düzenlenen AK Parti İl İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Bakan Işık, Yunanistan savunma bakanının açıklamalarına cevap verdi.

Bakan Işık açıklamaları sorumsuz ve provakatif bulduğunu dile getirerek, "Yunanistan'a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir" dedi.

Ne olmuştu?

Hulisi Akar’ın ardından Türkiye ve Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizinin yıldönümünde Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, adanın üzerinde helikopterle uçmuş ve çelenk attı. bakan Kammenos Yunan basınına yaptığı açıklamada "Ben kendi evimde dolaştım. Kimseye sormam gerekmez" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan tarafı çarşamba günü Türk savaş uçaklarının Ege'nin orta ve güney kesimlerinde Yunan hava sahasını onlarca kez ihlal ettiği iddiasında bulunmuş, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Yunanistan bu tür oryantal kovboy taktiklerini kabul etmeyecektir" açıklaması yapmıştı. Kammenos, “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz, fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Çavuşoğlu: Aklını başına toplasın

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt vermekte gecikmemiş, Kammenos için “Aklını başına toplasın” ifadesini kullanmıştı. Çavuşoğlu, Kammenos’un sürekli tahrikte bulunduğunu söyleyerek, “Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz” diye konuşmuştu. Çavuşoğlu "Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli" demişti.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis’in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün uçaktan atlayarak Kardak Kayalıkları'na yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgeye indiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdığı açıklanmıştı