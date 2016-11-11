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Milli Savunma Bakanı Işık: Sincar'da PKK mevcudiyetine müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi'yi Milli Savunma Bakanlığında kabul etti

11 Kasım 2016 01:18

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi ile PKK ve Musul operasyonu hakkında görüştü. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, büyükelçinin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Irak'taki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine her zaman verdiği önemi vurgulayan Işık, “Türkiye'nin Başika kampında eğittiği unsurların ve uluslararası koalisyona sağladığı katkıların, Irak'ın IŞİD ve diğer terör örgütlerinden kurtarılması amacı taşıdığını”söyledi.

Musul ve civarında IŞİD'e yönelik Irak güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda sağlanan ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Işık, bu operasyonlar sırasında özellikle Musul ve Telafer'e tamamen yabancı olan unsurların müdahalesi halinde ortaya çıkabilecek ciddi risklere işaret etti.

Bakan Işık, “Sincar'da bulunan PKK mevcudiyetine vurgu yaparak, buna müsaade edilmeyeceğini” kaydetti. Görüşmede, PKK'nın veya bağlantılı unsurlarının her iki ülkenin de aleyhine olan faaliyetlerine izin verilmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

 

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