Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de, ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Işık ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. "Sıcak bir havada" gerçekleştiği ifade edilen görüşmede konuların açık ve samimiyetle ele alındığı kaydedildi. Her iki bakanın, bu görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıklaştırmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Görüşmede, Işık ve Mattis'in bugünkü NATO oturumlarında müzakere edilen konularda Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptığı ifade edildi. Mattis'in, Fırat Kalkanı harekatında ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyit ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Işık'ın görüşmede, "Suriye'de SDG ismi altında örgütlenen, Suriye PKK'sı PYD/YPG'nin kullanılmasından rahatsızlığını" bir kez daha dile getirdiği kaydedildi.

Işık'ın, "Terörle mücadele operasyanları bu şekilde başarılı olamaz, bir terör örgütü, başka bir terör örgütüne tercih edilemez" diye konuştuğu bildirildi.