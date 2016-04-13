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Milli Savunma Bakanı: IŞİD’in 146 hedefine atış yapıldı, 362 zaiyat verildi

“Bütün zararlar devletimiz tarafından karşılanacaktır”

13 Nisan 2016 19:24

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tarafından atılan roket mermilerinin Kilis'e düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları çerçevesinde verdiği karşılık hakkında bilgi verdi. Yılmaz, IŞİD’in 146 hedefine atış yapıldığını 362 zaiyat verildiğini söyledi.

Kilis'te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Roketler düştükten sonra hemen karşılık veriliyor. Hedef tespit sistemleriyle Suriye tarafından atış yapılan silahlar ve mevziler tespit edilip misliyle karşılık verilmektedir. İHA'larla hedef tespiti yapıp gereği yapılıyor. Nereden ateş edildiği belli, karşılık veriliyor. 146 hedefe atış yapıldı. Karşı taraftan 362 zaiyat var."

"Zarar gören insanlarımızın zararları devlet tarafından karşılanacaktır."

"Hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. İki ağır yaralımız var. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Bütün zararlar devlet tarafından karşılanacak.  Türkiye hakkını, hukukunu korur. Devletimiz güçlüdür kimsenin şüphesi olmasın. Hukuk ve insan hakları dikkate alınmadan operasyonlar yapılsaydı, bugün başka şeyler konuşulabilirdi. Biz en zor dönemlerde İstiklal Savaşı'ndan, 1. Dünya Savaşı'ndan da güçlü çıktı."

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