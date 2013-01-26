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Milli Savunma Bakanı: İntiharların olduğu dönem askerliğe denk geliyor

Milli Savunma Bakanı, Türkiye genelinde gerçekleşen intiharlara ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan veriler ile yapılan karşılaştırılmalarla TSK ile paralellik taşıdığının görüldüğünü söyledi

26 Ocak 2013 14:20

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, asker intiharlarına ilişkin, "Ülke genelindeki intihar eğilimi ve davranışları; yaş grubu, eğitim seviyesi, coğrafi bölge ve il dağılımı açısından dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayrılmaz bir parçası olan TSK'ya da taşındığı görülmektedir" dedi

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer’in soru önergesini 3 Aralık 2012 tarihinde yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, alınan tüm önlemlere rağmen 2002 yılından Aralık ayına kadar 965 askerin intihar ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı, Türkiye genelinde gerçekleşen intiharlara ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan veriler ile yapılan karşılaştırılmalarda TSK ile paralellik taşıdığının görüldüğünü belirterek şöyle dedi:

"Türkiye genelinde intihar eden 20-24 yaş aralığının en fazla intiharın meydana geldiği yaş aralıklarından birisi olduğu, askerlik hizmetinin de bu yaş grubunda yapılması nedeniyle intihar davranışının askeri ortama taşınabileceği, ülke genelinde intihar edenlerin büyük bir bölümünün eğitim seviyeleri (ilköğretim) ile askerliğini erbaş ve er olarak yapanların eğitim seviyelerinin örtüştüğü tespit edilmiştir.  İntihar davranışı açısından TSK personelinde benzer yaş ve cinsiyet grupları açısından sivil örneklerden daha farklı bir epidemiyolojik veri yoktur.  Ülke genelindeki intihar eğilimi ile davranışları; yaş grubu, eğitim seviyesi, coğrafi bölge ve il dağılımı açısından dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayrılmaz bir parçası olan TSK’ya da taşındığı görülmektedir."

Milli Savunma Bakanı, yabancı ülkelerin silahlı kuvvetleri ile yapılan karşılaştırmalarda ise TSK personeli açısından olumsuz bir durumun bulunmadığının anlaşıldığını da kaydetti.

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