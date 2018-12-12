Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir. Sınırlarımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Akar'ın açıklama yaptığı esnada Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna birkaç gün içerisinde harekât başlatılacağını duyurdu.

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"Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir" diyen Erdoğan, "Hedefimiz, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Suriye’nin güvenli haline getirdiğimiz diğer bölgeleri gibi Fırat’ın doğusunu da asli sahiplerinin refahı için aynı şekilde güvenli hale getirmek için çalışacağız" diye konuştu.